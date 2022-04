Bitwa o Donbas. Wywiad: Rosja nie dokonała jeszcze żadnego przełomu

Wojna w Ukrainie koncentruje się na wschodzie zaatakowanego kraju. Obie strony gromadzą siły w okolicach obwodu ługańskiego i donieckiego. Z najnowszych informacji wynika, że Putin po raz kolejny zmienił zdanie: siły inwazyjne mają walczyć o całą Ukrainę.

- Rosja poczyniła niewielkie postępy na niektórych obszarach, od kiedy skupiła się na tym, by w pełni zająć Donbas. Bez wystarczającego wsparcia logistycznego i bojowego Rosja nie dokonała jeszcze znaczącego przełomu – oznajmiło brytyjskie ministerstwo obrony. - Wróg bezskutecznie usiłował przeprowadzić operacje zaczepne na kierunku Izium-Barwinkowe oraz Izium-Słowiańsk – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obrońcom udało się za to odbić 5 miejscowości.

Rosja bez sukcesów w Donbasie. „Siły ukraińskie zadają poważne straty”

- Tylko w obwodach donieckim i ługańskim odparto minionej doby siedem rosyjskich ataków, zniszczono 13 czołgów, trzy systemy artyleryjskie, 17 pojazdów opancerzonych, cztery wozy bojowe, 18 innych pojazdów i cztery cysterny z paliwem. Zestrzelono także trzy drony Orlan-10 – przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym komunikacie.

Mimo przejścia do ofensywy Rosja nie odnotowuje na razie sukcesów. Ukraińcy wskazali, że siły rosyjskie koncentrują się na ostrzeliwaniu Charkowa i innych miejscowości w Donbasie, nie są jednak w stanie posuwać się w głąb Ukrainy. Kontrastuje to z wypowiedzią rosyjskiego generała, który stwierdził, że Rosja chce zdobyć korytarz lądowy aż do mołdawskiego Naddniestrza, gdzie podobno „prześladowana jest mniejszość rosyjska”.

- Decyzja Rosji o oblężeniu, a nie zaatakowaniu zakładów stalowych Azowstal w Mariupolu oznacza, że wiele rosyjskich jednostek pozostaje w mieście i nie można ich przerzucić. Ukraińska obrona Mariupola wyczerpała również wiele rosyjskich jednostek i zmniejszyła ich skuteczność bojową – wskazali Brytyjczycy w swoim raporcie.

W podobnym tonie utrzymywane są amerykańskie analizy przebiegu wojny. - Rosja już przegrała, a Ukraina już odniosła sukces, bo celem Rosjan było pozbawienie Ukrainy niezależności i to się nie udało - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken po powrocie z Kijowa.

RadioZET.pl/PAP

