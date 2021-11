Policjanci znaleźli ciało 18-letniej Bobbi-Anne McLeod we wtorek w Bovisand, niecałe 10 kilometrów na południe od centrum Plymouth. Policja w Devon i Kornwalii poinformowała, że aresztowała pod zarzutem morderstwa dwóch mężczyzn w wieku 24 i 26 lat. Obaj mieszkają w Plymouth.

Zaginięcie Bobbi-Anne McLeod zgłosili jej bliscy po tym, jak nie przyszła na umówione spotkanie się z przyjaciółmi. Policję w poszukiwaniach wspierali mieszkańcy, którzy stworzyli grupę na Facebooku. Przyłączyło się do niej 10 tysięcy osób.

Bobbi-Anne McLeod nie żyje

Tragedia wstrząsnęła całym miastem. Luke Pollard, poseł Partii Pracy w Plymouth Sutton i Devonport, zwrócił uwagę, że śmierć 18-latki nastąpiła około trzech miesięcy po strzelaninie w Keyham w Plymouth, w której zginęło sześć osób. Pollard stwierdził, że to „kolejny mroczny dzień” dla miasta. – W ciągu ostatnich kilku dni coraz więcej osób martwiło się losem Bobbi-Anne, a teraz, gdy odnaleziono jej ciało, myślę, że dla wielu z nich będzie cierpiało. Ból jest podwójny, gdy umiera ktoś tak młody – mówił poseł.

Dziewczyna była dobrze znana w okolicy. Sąsiedzi pocieszają rodzinę Bobbi-Anne w ich domu w Plymouth. Powiedzieli BBC, że są w szoku i założyli zbiórkę, aby wesprzeć rodzinę zamordowanej dziewczyny.

W okolicy ciągle pracują policjanci, którzy odgrodzili żółtą taśmą przystanek autobusowy, na który około godz. 18:00 w sobotę szła Bobbi-Anne McLeod. To właśnie tam była widziana po raz ostatni. Nieco dalej jest las, w którym szukano dziewczyny. Prowadząca tam droga jest zamknięta, a na miejscu jest dużo radiowozów – przekazało BBC.

Luke Pollard z Partii Pracy powiedział, że w całej Wielkiej Brytanii istnieje problem kulturowy przemocy wobec kobiet. – Musimy przyjrzeć się, w jaki sposób zapewniamy wszystkim bezpieczeństwo w Plymouth (...) i wykorzenić ten typ kultury – dodał.

Policja znalazła ciało zaginionej 18-latki z Plymouth

Latarnia Smeaton's Tower, która jest jedną z najbardziej charakterystycznych budowli w Plymouth, zostanie oświetlona na purpurowo w środowy wieczór. Ten kolor symbolizuje sprzeciw wobec przemocy wobec kobiet.

Policja podziękowała mieszkańcom za pomoc w poszukiwaniach dziewczyny. – To ciężkie przeżycie dla mieszkańców Plymouth – mówił na konferencji prasowej szef miejscowej policji Matt Longman. Złożył również kondolencje rodzinie i przyjaciołom zamordowanej 18-latki. Policja wciąż prowadzi śledztwo i prosi o kontakt każdego, kto ma informacje na temat tej sprawy. – Nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dokładnie zrozumieć, co się wydarzyło – zapewnił Longman.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/BBC.com