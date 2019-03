Boeing 737 MAX uziemiony już nawet w USA. Przejmujące ZDJĘCIA z miejsca katastrofy samolotu w Etiopii

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zarządził uziemienie wszystkich samolotów Boeing 737 MAX 8 i MAX 9. W USA maszyny tego typu mają w swojej flocie linie lotnicze American Airlines, United Airlines i Southwest Airlines. Stany Zjednoczone, obok Panamy, były ostatnim krajem mającym w swojej flocie Boeingi 737 MAX, który do tej pory nie zawiesił lotów tymi maszynami.

fot. The Canadian Press/Associated Press/East News

Zaczęło się w poniedziałek od Chin i Indonezji. Te kraje jako pierwsze tymczasowo uziemiły samoloty Boeing 737 MAX. Decyzję podjęły natychmiast, bo niedzielna katastrofa w Etiopii była już drugim w ciągu pięciu miesięcy poważnym wypadkiem tego typu maszyny. Pod koniec października 2018 r. taki sam Boeing rozbił się w Indonezji (co istotne, Boeingi 737 MAX 8 są komercyjnie używane od niespełna dwóch lat).

We wtorek decyzję o uziemieniu tych samolotów podjęło kilkanaście państw pozaeuropejskich i kilka europejskich, w tym Polska. Niedługo potem Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego UE (EASA) zamknęła całą przestrzeń powietrzną Unii dla tego modelu Boeinga.

W środę do grona państw, które zawiesiły loty samolotami Boeing 737 MAX dołączyły: Kanada, Hongkong, Indie, Kazachstan, Kosowo, Kuwejt, Liban, Irak, Gruzja, Makau, Nigeria, Nowa Zelandia, Tajlandia i Ukraina.

Ostatecznie także prezydent USA Donald Trump zarządził uziemienie wszystkich samolotów Boeing 737 MAX 8 i MAX 9.

Kłopoty Boeinga

Dla Boeinga, który po niedzielnej katastrofie zmaga się z potężnym kryzysem wizerunkowym, decyzja prezydenta Trumpa to potężny cios. Na razie najbardziej bolesna spośród ogłoszonych w środę decyzji, była ta podjęta przez władze Kanady. W barwach tamtejszych linii Air Canada i WestJet Airlines lata 37 Boeingów 737 MAX, czyli ok. 10% wszystkich eksploatowanych dotychczas na świecie.

W niedzielnej katastrofie w Etiopii zginęło 157 osób - wszystkie, jakie znajdowały się na pokładzie. Ethiopian Airlines, w barwach których latał rozbity samolot, poinformowały w środę późnym popołudniem, że odnalezione na miejscu katastrofy czarne skrzynki, zostaną wysłane do analizy do Niemiec.

RODZINY OPŁAKUJĄ OFIARY KATASTROFY W ETIOPII:

Boeing do tej pory dostarczył przewoźnikom na całym świecie ok. 370 sztuk samolotów 737 MAX 8 i 737 MAX 9 i ma złożone zamówienia na ok. 5000 kolejnych.

RadioZET.pl/PAP/JŚ