Wypadek zdarzył się w poniedziałek rano na stacji w Boguminie, niedaleko polskiej granicy. Czeski pociąg Pendolino jadący w kierunku Pragi zderzył się z lokomotywą manewrową CAT.

Zginął maszynista Pendolino, a pięć osób zostało rannych. Większość poszkodowanych to pracownicy kolei.

Bogumin. Pendolino zderzyło się z lokomotywą. Zginął maszynista

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Trwa ewakuacja pociągu. Czeskie służby ratownicze przekazały, że 16 pasażerom, którzy jechali pociągiem nic się nie stało.

Po wypadku występują utrudnienia w ruchu. PKP Intercity przekazało portalowi polsatnews.pl, że pociągi relacji Czechy - Polska kierowane są objazdem przez Ostrawę i Vrbice. Spowoduje to opóźnienia pociągów, co będzie miało wpływ na połączenia ze Śląska do Warszawy.

RadioZET.pl/Koleje Czeskie/polsatnews.pl