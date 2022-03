Bomba kasetowa, zwana też amunicją kasetową lub bronią kasetową jest bardzo skuteczna, ale mimo to rezygnuje z niej wiele krajów. Czym jest bomba kasetowa i jak działa? Broń kasetowa została użyta w wojnie w Ukrainie, kiedy Rosjanie zaatakowali cywilów. Sprawdź, dlaczego ta broń jest taka groźna.

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie zaostrza się z dnia na dzień. Pod koniec lutego żołnierze Władimira Putina zaczęli coraz częściej ostrzeliwać budynki cywilne i atakować miejscową ludność. 28 lutego ukraińska armia poinformowała, że w okolicach Czernihowa Rosjanie użyli bomby kasetowej, która podobnie jak bomba próżniowa jest zakazana przez prawo międzynarodowe.

Zanim doszło do tego zdarzenia, Ukraińcy ujawnili, że rosyjskie wojska zrzuciły bomby kasetowe z przeciwpiechotnymi minami motylkowymi w obwodzie charkowskim. O tej sytuacji wspominał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Bomba kasetowa: Co to jest?

Czym tak naprawdę jest bomba kasetowa? Nazwa broni może wskazywać na pewne skojarzenia z ładunkiem materiału wybuchowego w specjalnej obudowie. Niemniej jednak bomba kasetowa to amunicja, składająca się z mniejszych ładunków, czyli subamunicji stosowanej w konkretnym działaniu np. chemicznym, przeciwpancernym i odłamkowym. W jednej bombie kasetowej może znajdować się nawet do kilkuset ładunków.

Jak działa bomba kasetowa?

Kiedy już wiemy, z czym mamy do czynienia, to następne pytanie, jakie może się nasunąć, brzmi "jak działa broń kasetowa?". Agresor programuje bombę kasetową na pewien czas lub wykrycie celu znajdującego się w zasięgu. W momencie aktywacji małe ładunki uwalniają się z głowicy lub bomby kasetowej poprzez siłę wybuchu niewielkiego ładunku prochowego albo siły odśrodkowej. Wówczas dochodzi do wysadzenia całej amunicji w powietrzu nad wybranym celem.

Czy Polska posiada bomby kasetowe?

Warto zaznaczyć, że z posiadania bomby kasetowej wycofało się mnóstwo państw, podpisując traktat o niekorzystaniu z tego rodzaju broni (wszedł w życie 1.08.2010 r. przyp.red.). Do tej grupy nie należy Rosja, USA, Chiny, ale i Polska. Dlaczego my nie poparliśmy konwencji? Powodem był brak broni jądrowej, co zdaniem naszych reprezentantów wyposażenie polskiego wojska w bomby kasetowe było jedynym wyjściem w kontekście szerokiego pola rażenia.

RadioZET.pl