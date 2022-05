"Graliśmy w różnych miastach, ale nigdy w mieście tak wspaniałym jak Kijów" - powiedział podczas koncertu na stacji metra wokalista irlandzkiej zespołu. Bono pochwalił walkę Ukrainy o wolność. Frontman U2 wygłosił również własną modlitwę „o pokój”.

Oglądaj

Na peronie kijowskiego metra Bono i The Edge zagrali klasyki U2 - „Sunday Bloody Sunday”, „Desire” i „With or Without You”. - Ludzie w Ukrainie walczą nie tylko o własną wolność, walczycie za nas wszystkich, którzy wolność kochamy - powiedział Bono do zgromadzonych. W pewnym momencie lider U2 zaprosił do wspólnego śpiewania Tarasę Topolię, wokalistę zespołu Antytila, który po wybuchu wojny wstąpił do wojsk obrony terytorialnej.

Koncert Bono z U2 w Kijowie

Koncertowi przysłuchiwała się nieduża grupa osób, wśród których byli ukraińscy żołnierze. - To wywołuje dobre emocje - powiedział w rozmowie z AFP żołnierz ukraińskich wojsk terytorialnych. - Dziwne uczucie, jak bycie dzieckiem idącym do pierwszej klasy - mówiła jeszcze przed koncertem 36-letnia wykładowczyni uniwersytecka Olesia Bezsmertna.

Lider U2 powiedział, że przyjechał do Kijowa na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Bono po koncercie odwiedził Buczę, w której odnaleziono masowe groby pomordowanych w czasie rosyjskiej okupacji.

RadioZET.pl/AFP

WOJNA W UKRAINIE - RELACJA NA ŻYWO: