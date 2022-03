Boris Johnson wysłuchał w Warszawie emocjonalnego wystąpienia ukraińskiej aktywistki

Wielka Brytania była jednym z pierwszych krajów, które oficjalnie sprzeciwiły się atakowi Rosji na Ukrainę. Premier UK Boris Johnson przyleciał do Polski, aby spotkać się we wtorek (1 marca 2022) z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim. W trakcie konferencji ukraińska działaczka Daria Kaleniuk zarzuciła mu strach przed konfrontacją z Rosjanami na ukraińskiej ziemi i zaapelowała do NATO o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.