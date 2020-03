Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zarażony koronawirusem

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Rzecznik rządu potwierdził, że premier Johnson ma łagodne objawy i nadal będzie odpowiedzialny za zarządzanie kryzysem przez rząd.

"Razem to pokonamy" - napisał na Twitterze Johnson.

Setki tysięcy Brytyjczyków wyszło w czwartek wieczorem przed swoje domy bądź na balkony wzorem Włochów i Hiszpanów, by oklaskami oddać hołd i podziękować pracownikom służby zdrowia, którzy narażając swoje życie walczą z epidemią koronawirusa.

W akcji "Clap for Carers" uczestniczyli członkowie rodziny królewskiej, premier Boris Johnson i minister finansów Rishi Sunak, lider opozycji Jeremy Corbyn, celebryci, a także setki tysięcy zwykłych Brytyjczyków.

Według czwartkowego komunikatu, do godz. 17.00 w czwartek w Wielkiej Brytanii zmarło już 578 osób zakażonych koronawirusem, co oznacza wzrost o 115 w stosunku do liczby z tej samej godziny w środę. Pod względem łącznej liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje siódme miejsce na świecie - za Włochami, Hiszpanią, Chinami, Iranem, Francją i USA.

RadioZET.pl