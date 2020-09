Brazylia: Karnawał w Rio de Janeiro bezterminowo odroczony

"Doszliśmy do wniosku że musimy karnawał przełożyć. Po prostu nie możemy tego zrobić w lutym. Szkoły samby nie będą miały czasu, ani finansowych oraz organizacyjnych możliwości by przygotować się do tego wydarzenia" - powiedział dziennikarzom Jorge Castanheira, przewodniczący organizującej karnawał Niezależnej Ligi Szkół Samby Rio de Janeiro.

W Brazylii rośnie liczba zakażonych i zmarłych na Covid-19

W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono obecność koronawirusa u 32 817 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 831 pacjentów - podało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. Dzień wcześniej resort informował o 33 281 nowych zakażeniach i 869 kolejnych zgonach.

Według danych ministerstwa od początku epidemii w Brazylii odnotowano ponad 4,6 mln zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już prawie 140 tys.

Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce po USA.

Radiozet.pl/PAP