Brazylijska reporterka CNN podczas łączenia się na żywo ze studiem telewizyjnym została zaatakowana przez nożownika. Mężczyzna groził jej i wymusił oddanie dwóch telefonów komórkowych, po czym uciekł, co uchwyciły kamery. Na szczęście kobiecie nie stało się nic poważnego.

Do zdarzenia doszło przed kilkoma dniami w brazylijskim Sao Paulo. Bruna Macedo, reporterka tamtejszego oddziału CNN relacjonowała sytuację nad rzekę Tiete, gdzie po serii obfitych opadów deszczu znacznie podwyższył się poziom wody.

W pewnym momencie - co widać na poniższym nagraniu - podszedł do niej mężczyzna trzymający w rękach pudełko. Jak się jednak okazało w drugiej trzymał nóż, który wycelował w dziennikarkę, przez co wymusił na niej oddanie telefonu komórkowego, Ostatecznie oddała mu dwa telefony, po czym nożownik uciekł.

Choć na pierwszy rzut oka incydent wyglądał groźnie, a Macedo - co zrozumiałe - bardzo się przestraszyła, to jak poinformował prezenter stacji Rafael Colombo, kobiecie na szczęście nic się nie stało. Na innym dostępnym w internecie wideo widać, jak mężczyzna stoi na moście i przygląda się dziennikarce, po czym podchodzi do niej od tamtej strony.

RadioZET.pl/Twitter