Zakopali 10-latka w piasku na plaży. Chłopiec nie żyje

Do wypadku doszło w niedzielę na plaży w miejscowości Laguna w stanie Santa Catarina w południowej Brazylii. 10-letni Arthurt Nunes bawił się tam z kolegami. Ci postanowili w pewnym momencie dla żartu zakopać go w piasku.

Brazylia. Koledzy zakopali 10-latka w piasku. Chłopiec nie żyje

Jak podaje brazylijski portal Notisul, piasek wciągnął chłopca, którego próbowali ratować plażowicze. Jeden z nich podjął się reanimacji, na miejsce wezwano także służby ratunkowe. Niestety, pomimo prawie 1,5-godzinnej akcji reanimacyjnej, Arthura nie udało się uratować.

- Od momentu destabilizacji, takiej jak dziura w wydmach, mają one tendencję do ponownego kształtowania się i często dzieje się to poprzez zapadanie się. Nawet jeśli dziura w wydmie wydaje się bezpieczna i stabilna przez jakiś czas, to wcale tak nie jest, ponieważ zwykły podmuch wiatru może ją rozbić - tłumaczył portalowi Nd Mais (cytat za: onet.pl) prof. Aziz Tebechrani Neto Uniwersytetu w Santa Catarina.

