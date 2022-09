Nastolatka urodziła bliźnięta, które mają różnych ojców. Potwierdziły to badania

19-letnia mieszkanka Minerios in Goias w Brazylii urodziła bliźnięta, które mają różnych ojców. Fakt ten potwierdziły badania DNA. Do tej pory na świecie potwierdzono zaledwie 20 takich ciąż.

19-letnia mieszkanka Minerios in Goias w Brazylii wyjaśniła, że wykonała test na ojcostwo, by potwierdzić, który z mężczyzn jest ojcem urodzonych przez nią bliźniąt - przekazał Daily Mail. Na test miała zdecydować się w ósmym miesiącu ciąży.

Jak powiadomiono, nastolatce udało się zdobyć DNA obydwu potencjalnych ojców. Po przeprowadzeniu testu okazało się, że każdy mężczyzna jest ojcem jednego z dzieci. Według lokalnych mediów dzieci mają obecnie 1,5 roku i nad ich opieką czuwa trójka rodziców.

Brazylia. Urodziła bliźnięta, które mają różnych ojców

- Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy dwie komórki jajowe matki zostały zapłodnione przez różnych mężczyzn. Dzieci dzielą materiał genetyczny z matką, ale rozwijają się w dwóch łożyskach - wyjaśnił lekarz Tulio Jorge Franco.

Opisywana przez nastolatkę sytuacja to superfekundacja, inaczej nadpłodnienie, nazywana też ciążą dwojaczą. Oznacza, że do doszło do zapłodnienia różnych komórek jajowych podczas odrębnych stosunków odbytych w krótkim czasie. Wśród wszystkich ciąż dwojaczych jedynie 5 proc. dotyczy dzieci, które posiadają różnych ojców.

Zjawisko superfekundacji jest niezwykle rzadkie na świecie. W przypadku bliźniąt urodzonych z różnych ojców do tej pory potwierdzono 20 takich ciąż.

