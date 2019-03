Brytyjczycy jednak nie chcą brexitu? Już MILION podpisów pod petycją

Ponad milion Brytyjczyków podpisało się do czwartkowego popołudnia pod petycją do Izby Gmin o wycofanie się z planowanego wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Zainteresowanie jest tak duże, że strona parlamentu wielokrotnie przestawała działać.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Inicjatorka kampanii Margaret Anne Georgiadou przypomniała, że „rząd ciągle twierdzi, że wyjście z Unii Europejskiej jest realizacją woli ludu”, więc „należy powstrzymać dalsze powtarzanie tego stwierdzenia przez udowodnienie siły poparcia opinii publicznej dla pozostania w UE”.

W ciągu pierwszych trzech dni od jej utworzenia petycja przekroczyła formalne progi, które zobowiązują rząd do odpowiedzi na przedstawioną propozycję - 10 tys. podpisów, a parlament do rozważenia organizacji debaty w tej sprawie - 100 tys. podpisów.

Mimo że liczba osób popierających wniosek rośnie lawinowo (służby prasowe Izby Gmin określiły tempo dla tego typu petycji jako „najwyższe w historii”), rząd jednoznacznie wykluczył podjęcie takiej decyzji.

- Powiedzieliśmy sobie to w tym pokoju prawdopodobnie z dwanaście tysięcy razy, a i ona sama mówiła to tysiące razy, że to nie jest coś, na co premier jest przygotowana – oświadczyła rzeczniczka premier Theresy May w trakcie briefingu dla dziennikarzy.

Z kolei liderka klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej Andrea Leadsom wskazywała, że „gdyby doszło do 17,4 miliona respondentów (liczba osób, które zagłosowały za brexitem w referendum z 2016 roku – red.), to na pewno byśmy mieli bardzo jasne argumenty za podjęciem takiego działania”.

W grudniu ub.r. Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował o tym, że Zjednoczone Królestwo może w każdej chwili jednostronnie wycofać się z procesu wyjścia z Unii Europejskiej, bez konieczności uprzedniej zgody 27 pozostałych państw członkowskich.

Brexit – kiedy?

W środę May zwróciła się do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z formalnym wnioskiem o wydłużenie procesu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE z dotychczasowego terminu 29 marca br. do 30 czerwca br. Jak tłumaczyła, krótkoterminowe opóźnienie jest niezbędne w związku z planami doprowadzenia do trzeciego głosowania w parlamencie nad projektem umowy regulującej brexit.

Jakiekolwiek przedłużenie procesu opuszczenia UE wymaga jednomyślnej zgody 27 pozostałych państw członkowskich.

W razie braku jakichkolwiek ustaleń - przyjęcia porozumienia z UE lub przedłużenia procesu wyjścia z Unii - niezależnie od przyjętej w ubiegłym tygodniu opinii politycznej Izby Gmin przeciwko wyjściu z UE bez umowy Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę o północy z 29 na 30 marca.

RadioZET.pl/PAP/JŚ