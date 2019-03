Brexitu nie będzie? Zaskakująca zapowiedź Theresy May

Wielka Brytania może nigdy nie opuścić Unii Europejskiej, jeśli w przyszłym tygodniu parlament odrzuci porozumienie w sprawie brexitu, wynegocjowane z Brukselą – ostrzegła w piątek premier Theresa May.

– Poprzyjcie je i Zjednoczone Królestwo opuści UE; odrzućcie je i nikt nie wie, co się stanie – podkreśliła May w przemówieniu wygłoszonych w Grimsby we wschodniej Anglii.

– Możemy w ogóle nigdy nie opuścić (UE). Pewna będzie jedynie utrzymująca się niepewność. Więcej miesięcy spędzonych na sprzeczaniu się o brexit, kiedy moglibyśmy skoncentrować się na poprawie naszej NHS (publicznej służby zdrowia), naszych szkół i naszych społeczności – powiedziała brytyjska premier.

Decyzja ws. brexitu 12 marca

Wielka Brytania ma opuścić UE 29 marca, ale Izba Gmin odrzuciła porozumienie w sprawie brexitu wynegocjowane z Unią przez premier Theresę May.

Szefowa brytyjskiego rządu zabiega obecnie o prawnie wiążące zmiany w tym „porozumieniu rozwodowym”, zanim ponownie podda je pod głosowanie w parlamencie, co ma nastąpić do 12 marca.

RadioZET.pl/PAP/BM