Co, teraz zdecydowaliście, że będziecie prowadzić dechemizację Ukrainy? Co jeszcze nam przygotowaliście? - pytał Rosjan w najnowszym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski. - Świat powinien o tym wiedzieć. Mamy do czynienia z terrorystą - podkreślał ukraiński prezydent.

Ukraina nie rozwija żadnej broni masowego rażenia - mówił w najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podsumowując 15. dobę rosyjskiej agresji, skupił się przede wszystkim na twierdzeniach Rosji, jakoby w jego kraju pracowano nad bronią biologiczną lub chemiczną.

- Mówię o tym z niepokojem, bo wielokrotnie mogliśmy się przekonać: jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są plany Rosji, zobacz, o co Rosja sama cię oskarża. Rosyjska propaganda wskazuje, że są do tego zdolni i tego chcą - powiedział Zełenski. Przypomnijmy, Pentagon ostrzegł, że USA ma informacje wskazujące, że twierdzenia rosyjskich władz o rzekomych ośrodkach badań nad bronią biologiczną stanowią przygotowanie gruntu do ataku z użyciem takiej broni przez Rosję. Później, tego samego dnia, Rosja wystąpiła z wnioskiem o zwołanie w piątek (11 marca) posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rzekomych działań na terenie Ukrainy, związanych z bronią biologiczną.

Zełenski do Rosjan: teraz będziecie prowadzić dechemizację Ukrainy?

W tym kontekście w mocnych słowach Zełenski zwrócił się bezpośrednio do Rosjan: - Co to za oskarżanie o szykowanie ataków chemicznych? Co, teraz zdecydowaliście, że będziecie prowadzić dechemizację Ukrainy? Czym? Amoniakiem? Fosforem? Co jeszcze nam przygotowaliście? Gdzie użyjecie broni chemicznej? - pytał. Zełenski podkreślał, że o szykowanie ataku chemicznego oskarżany jest naród będący ofiarą inwazji, naród "walczący o prawo do istnienia". - My jesteśmy poważnymi ludźmi. Ja jestem prezydentem poważnego kraju, ojcem dwojga dzieci. Nikt u nas nie opracowuje takiej broni. Cały świat o tym wie. Jeśli wy zrobicie cos takiego przeciwko nam, dostaniecie najbardziej brutalną odpowiedź poprzez sankcje - zapewnił.

Co to za oskarżanie o szykowanie ataków chemicznych? Co, teraz zdecydowaliście, że będziecie prowadzić dechemizację Ukrainy? Czym? Amoniakiem? Fosforem? Co jeszcze nam przygotowaliście? Gdzie użyjecie broni chemicznej? Wołodymyr Zełenski

Ukraiński prezydent podkreślał w swoim wystąpieniu, że dla Ukrainy jednym z głównych zadań jest obecnie organizacja korytarzy humanitarnych, co jednak jest stale torpedowane przez wrogie siły rosyjskie. - Daliśmy radę wyprowadzić niemal 40 tys. obywateli, w końcu dać im bezpieczeństwo. Udało się również dowieźć transporty humanitarne. Robimy wszystko, by uratować naszych ludzi i nasze ziemie, które wróg chce zniszczyć - mówił Zełenski.

- Ale Mariupol, Wolnowacha, pozostają w pełni zablokowane. Rosyjskie wojska nadal nie wstrzymały ognia. Zdecydowałem się mimo to wysłać kolumnę transportową do Mariupola i jestem wdzięczny wszystkim ludziom, którzy zdecydowali się na te misje. Okupant zaczął ofensywę czołgową właśnie w tym miejscu, tam, gdzie miał być korytarz - dodał, podkreślając, że to nic innego jak "otwarty i zuchwały terror". - Świat powinien o tym wiedzieć. Mamy do czynienia z terrorystą - powiedział.

Zełenski: naród Ukrainy już jest w UE

W swoim wystąpieniu Zełenski po raz kolejny określił swoje oczekiwania wobec zachodu i europejskie aspiracje swojego narodu. - Nasi ludzie, nasze państwo, nasza armia zrobiły już wszystko, żeby zostać zaproszonymi do Europy - ocenił.

- Widzimy, jak narody Europy podchodzą do nas. Wiem, że gdyby sami ludzie mieli decydować co do naszego członkostwa w UE, wybraliby Ukrainę. Naród Ukrainy już jest w UE. Politycy - i jestem o tym przekonany - też będą w stanie to zrobić - powiedział, dodając, że to "ostateczny test dla Europy".

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo