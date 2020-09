Epidemia w północno-zachodnich Chinach? Jak informują zagraniczne media, pod koniec 2019 r. z fabryki należącej do zakładu farmaceutycznego w Lanzhou wydostała się niebezpieczna bakteria. Jej nosicielami są zwierzęta, jednak człowiek może zakazić się przez kontakt z zainfekowanymi tkankami. Władze miasta podały do wiadomości, że zakaziło się nią ponad 3,2 tys. osób.

Bakteria brucelozy – znana również jako gorączka maltańska i gorączka Rio Grande – to właśnie ten patogen wyciekł z zakładu farmaceutycznego w chińskim Lanzhou. Bakteria zazwyczaj bytuje na owocach, bydle, trzodzie chlewnej oraz psach. Do zakażenia u człowieka może dojść jedynie poprzez kontakt z zainfekowanymi tkankami zwierzęcymi lub spożycie wyrobów mlecznych, niepasteryzowanych. Na razie nie ma też dowodów na to, że bakteria może przenosić się z człowieka na człowieka.

Jak się okazuje, pozytywny test na obecność brucelozy w północno-zachodnich Chinach uzyskało kilka tysięcy osób. Powodem epidemii był wyciek bakterii z fabryki, która należy do zakładu farmaceutycznego.

Groźna bakteria wyciekła z zakładu farmaceutycznego w Chinach

Wartość akcji państwowej chińskiej firmy spadła o 1,68 mld juanów (248 mln USD) po ujawnieniu skali skandalu związanego z produkcją szczepionki przeciw brucelozie, w wyniku którego zakaziło się nią ponad 3,2 tys. osób – podał w środę chiński portal Caixin.

Ceny udziałów w notowanej na giełdzie w Szanghaju spółce China Animal Husbandry Industry Co. obniżyły się we wtorek o prawie 10 proc. - przekazał portal.

Wcześniej władze miasta Lanzhou, stolicy prowincji Gansu w północno-zachodnich Chinach, potwierdziły, że wskutek wydostania się w ubiegłym roku bakterii brucelozy z należącego do tej firmy zakładu farmaceutycznego przeciwciała przeciw tej odzwierzęcej chorobie wykryto u 3245 okolicznych mieszkańców.

W grudniu 2019 roku władze po raz pierwszy poinformowały o wycieku. Według Caixin brak szybkiej diagnozy uniemożliwił skuteczną terapię tysiącom osób, pozostawiając je z chronicznym i trudnym do zwalczenia schorzeniem.

Bruceloza, znana również m.in. jako gorączka maltańska, gorączka gibraltarska i gorączka Rio Grande, zwykle atakuje owce, bydło, trzodę chlewną i psy. Człowiek może się nią zakazić poprzez kontakt z zainfekowanymi tkankami zwierzęcymi lub spożycie niepasteryzowanego nabiału. Nie ma dowodów na możliwość przenoszenia bakterii z człowieka na człowieka.

Według Caixin chroniczna bruceloza u ludzi jest trudna do wyleczenia i powoduje m.in. osłabienie, bóle mięśni i długotrwałą gorączkę. Choroba rzadko bywa śmiertelna, ale uciążliwe objawy mogą się utrzymywać miesiącami, a nawet latami. Może też prowadzić do problemów z płodnością.

Portal opisuje zakład w Lanzhou jako ważny ośrodek produkcji szczepionek przeciw chorobom zwierzęcym akredytowany przez ministerstwo rolnictwa. Według lokalnych władz bakteria brucelozy wydostała się z zakładu, ponieważ latem 2019 roku używano w nim przeterminowanych środków odkażających.

W grudniu urzędnicy twierdzili, że stężenie bakterii w wycieku z zakładu było niewielkie, a pacjenci powinni wydobrzeć bez leczenia – podał Caixin. Według portalu po roku od wycieku na dokuczliwe objawy wciąż skarży się jednak wiele osób mieszkających w okolicy zakładu.

Władze medyczne w Lanzhou obiecały we wtorek, że będą nadzorować wypłatę odszkodowań przez zakład farmaceutyczny, co ma się rozpocząć w październiku i być prowadzone partiami. Szczegóły na temat odszkodowań nie zostały ujawnione, a firma ogłosiła, że nie ustalono jeszcze wysokości wypłat – podał chiński portal.

Linia produkcyjna szczepionki przeciw brucelozie w zakładzie w Lanzhou została zamknięta w grudniu 2019 roku, a miesiąc później fabryka utraciła licencję na produkcję tego specyfiku. W lutym firma ogłosiła, że osiem osób zostało dyscyplinarnie ukaranych za wyciek, szef zakładu otrzymał upomnienie, a jego zastępca stracił pracę.

