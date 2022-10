"Brudna bomba? Rosjanie coś kombinują. To ruch bezprecedensowy"

Siergiej Szojgu dzwonił w niedzielę do ministrów obrony Francji, Turcji i Wielkiej Brytanii, twierdząc, że Ukraina zamierza użyć tzw. brudnej bomby i oskarżyć Rosję o zastosowanie broni masowego rażenia. Rosyjski minister obrony rozmawiał także z szefem Pentagonu.

Kwaśniewski w Radiu ZET: Brudna bomba? Rosjanie coś kombinują

Aleksander Kwaśniewski zapytany w Radiu ZET o niespodziewane rozmowy Kremla z Zachodem, stwierdził, że "Rosjanie niewątpliwie coś kombinują". – To ruch bezprecedensowy w trakcie wojny. Boję się, że to próba narracji na przypadek, gdyby brudna bomba została użyta przez Rosjan – powiedział. – To może być przygotowanie do jakiejś prowokacji – dodał "Gość Radia ZET".

Bogdan Rymanowski dopytywał byłego prezydenta, jak mogła przebiegać rozmowa Szojgu - Austin (szef Pentagonu). – To rozmowa według schematów. Mają przed sobą kartki, inni ministrowie mówią Szojgu, że są przeciwni wojnie, wzywają, by zaprzestać, a Szojgu odpowiada, że prowadzą specjalną operację wojskową – wyjaśnił.

– Języki oficjalne, nie ma kontaktu nieformalnego. Nawet, jeśli się poznali, to wojna powoduje, że stare znajomości nie działają, bo Rosja przekroczyła normy. Szojgu powinien znaleźć się na ławie oskarżonych przed jakimś międzynarodowym trybunałem – mówił Kwaśniewski.

Zdaniem byłego prezydenta Rosja dostała informację, że w przypadku ataku bronią masowego rażenia, zostaną zaatakowane jej ważne cele. – Na przykład wszystkie siedziby, w których bywa Putin. Myślę, że musiał dostać taką informację odstraszającą. Innego sposobu nie ma – dodał.

RadioZET.pl