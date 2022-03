Rosyjski resort obrony potwierdził, że rozmieścił w Ukrainie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe TOS-1A - poinformowało na Twitterze brytyjskie ministerstwo obrony. Jest to broń termobaryczna, która zasysa tlen z otoczenia i generuje eksplozję o wysokiej temperaturze, zwykle wytwarzającą falę uderzeniową o znacznie dłuższym czasie trwania niż w przypadku konwencjonalnego materiału wybuchowego.

Bomby tego typu mają ogromną moc niszczącą. Używanie broni termobarycznej jest zakazane na mocy Konwencji Genewskiej.

"Rosjanie przyznali, że używali broni termobarycznej w Ukrainie"

Jedno z rosyjskojęzycznych kont na Telegramie zidentyfikowało w zeszłym tygodniu wyrzutnię TOS-1A na drodze między Kijowem a miastem Sumy - podała telewizja Sky News. Ukraińska armia poinformowała 1 marca, że przejęła rosyjski sprzęt tego typu, który został porzucony w Ukrainie. Nie podano jednak dokładnej lokalizacji.

Brytyjczycy wspierają Ukrainę m.in. wysyłając jej uzbrojenie. Minister spraw zagranicznych Liz Truss powiedziała podczas wizyty w Waszyngtonie, że Wielka Brytania zdecydowała się wysłać Ukrainie broń przeciwlotniczą. Dodała, że jest to lepszy sposób, by chronić Ukrainę przed rosyjskimi nalotami niż ustanawianie strefy zakazu lotów, która może doprowadzić do bezpośredniej wojny z Rosją.

Minister obrony Ben Wallace w swym wystąpieniu przed Izbą Gminą zapowiedział, że do Ukrainy trafią kolejne rakiety przeciwpancerne. Minister przekazał również, że do tej pory dostarczono do tego kraju już 3615 brytyjskich wyrzutni przeciwpancernych NLAW.

