"Wrócę i utnę Wam głowy". 20-letni zbrodniarz z Buczy grozi Ukraińcom

Ukraiński wywiad w poniedziałek opublikował dane ponad 1600 rosyjskich żołnierzy z 64. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych 35. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego, którzy dopuścili się masakry ludności cywilnej w podkijowskiej Buczy. W opuszczonym przez okupanta mieście służby odnalazły na ulicach ciała z przestrzelonymi głowami i ze skrępowanymi za plecami rękami. Ludzi chowano w masowych grobach jak w czasach II wojny światowej.

Kiedy personalia zbrodniarzy stały się ogólnodostępne, do akcji wkroczyli internauci, którzy w mediach społecznościowych odnaleźli znajdującego się na tej liście 20-letniego Michaiła Tracza. Pozornie to normalnym chłopak, wyglądający jak nastolatek, umieszczający w sieci zdjęcia z dziewczyną. Pod tą niewinną twarzą kryje się jednak bezwzględny, otępiały i zaślepiony putinowską propagandą żołnierz. O sprawie poinformował dziennikarz śledczy portalu slidstvo.info Dima Replianczuk.

20-letni rosyjski żołnierz grozi Ukraińcom

W komentarzach internauci określili Tkacza mianem "kata". 20-latek nie za bardzo się tym przejął. Nie tylko przyznał się do popełnienia zbrodni, ale zaczął grozić kolejnymi egzekucjami na Ukraińcach. "Wrócę i utnę Wam głowy" - odpowiedział 20-latek.

"Zrozumcie, że jesteśmy na waszej ziemi i zabijamy was, a wy jesteście tylko śmierdzącymi, chodzącymi trupami" - dodał. W jego ocenie Ukraina powinna zostać zniszczona z powodu dążeń do przystąpienia do NATO, a miejscowy rząd zlikwidowany ze względu na chęć zacieśniania współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z Rosją.

W identycznym tonie wypowiadają się przedstawiciele Kremla i "dziennikarze" rosyjskich mediów. Dyktator Władimir Putin, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, rzecznik Dmitrij Pieskow i minister obrony Siergiej Szojgu od początku wojny powtarzają te same kłamstwa "o misji stabilizacyjnej w celu wyeliminowania nazistów". Z doniesień rzetelnych mediów wiemy, że "nazistami" w ich opinii są m.in. dzieci. W środę ukraińska prokuratura ujawniła dane, z których wynika, że od początku wojny Rosjanie zabili 167 nieletnich.

Masakra w Buczy

- Nie ma ani jednej zbrodni, jakiej oni by nie popełnili: rosyjscy żołnierze szukali i celowo zabijali wszystkich, którzy służyli naszemu krajowi. Zabijali kobiety pod domami za to, że próbowały dzwonić do bliskich, zabijali całe rodziny - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wtorkowego wirtualnego wystąpienia na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat zbrodni wojennych.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zdradził, że Bucza to tylko wierzchołek góry lodowej i należy spodziewać się kolejnych makabrycznych odkryć. Dramatyczne doniesienia docierają m.in. z Mariupola i Borodzianki.

Po 42 dniach wojny w Ukrainie wojska rosyjskie wycofały się z północnych i centralnych terenów na wschód do Donbasu. To tam zbierają siły do kolejnego uderzenia na strategiczne punkty obwodów donieckiego, charkowskiego i ługańskiego.

