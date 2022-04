Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła rozmowę rosyjskiego żołnierza z żoną. W nagraniu mężczyzna przyznaje, że został oszukany i nie chce dalej walczyć. Mimo to dowódcy grożą wojskowym więzieniem za dezercję.

Wojna w Ukrainie wciąż się toczy. Ukraińcy przeszli do kontrofensywy, odbijając kolejne miejscowości. Dodatkowo w różnych miejscach, zwłaszcza na północy kraju dochodzi do wycofywania się rosyjskich wojsk. Mimo to wielu ekspertów, w tym brytyjski wywiad uważa, że jest to przerzucanie sił i skupienie się na terenach wschodnich.

Jednak morale żołnierzy Władimira Putina jest strasznie niskie, a ostatnie wieści wskazują, że w armii może dojść do buntu. Ukraińskie służby dotarły do informacji, że wielu wojskowym pokończyły się kontrakty, które zostały automatycznie przedłużone. Chociaż żołnierze nie chcą dalej walczyć, dowódcy grożą im więzieniem. W takiej sytuacji znalazł się jeden z rosyjskich żołnierzy, który w rozmowie z żoną, mówi, że nie może wrócić do domu i opowiada o narastającym buncie, gdzie wielu zamierza uciec z Ukrainy na własną rękę.

Ukraińcy przejęli rozmowę rosyjskiego żołnierza. Bunt w armii?

- Wrócicie do domu albo jako ładunek 200, albo ładunek 300, albo traficie do więzienia od siedmiu do 12 lat - cytuje słowa dowódcy żołnierz.

Warto zaznaczyć, że określenie "ładunek 200" stosowane w ZSRR oznaczało transport zabitego żołnierza, a "ładunek 300" to transport z rannymi.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

- Widzieliśmy rosyjskich żołnierzy, którym brakuje broni i morale, odmawiających wykonywania rozkazów, niszczących własny sprzęt, a nawet przypadkowo zestrzeliwujących własny samolot. I chociaż uważamy, że doradcy Putina boją się powiedzieć mu prawdę, to to, co się dzieje, i zakres tych błędnych ocen muszą być dla reżimu krystalicznie jasne - mówił w czwartek szef brytyjskiego wywiadu elektronicznego GCHQ Jeremy Fleming.

- Wszystko to składa się na strategiczny błąd w ocenie, przed którym przywódcy zachodni ostrzegali Putina. Staje się to jego osobistą wojną, której koszty ponoszą niewinni ludzie na Ukrainie, a w coraz większym stopniu także zwykli Rosjanie - dodał.

RadioZET.pl