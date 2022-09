Burza Ian zamieniła się w huragan. Otwarto schrony. "Możliwe są tornada"

Amerykański stan Floryda rozpoczął w poniedziałek w niektórych regionach obowiązkowe ewakuacje mieszkańców przed nadejściem huraganu Ian, który niesie ze sobą wichury i może wywołać powodzie. Do pomocy zmobilizowano 5 tys. funkcjonariuszy Gwardii Narodowej.

Burza tropikalna Ian stała się w poniedziałek huraganem i ma szybko przybierać na sile, a towarzyszyć mu będzie wiatr wiejący z prędkością ponad 136 km/h – podało Krajowe Centrum Huraganów (NHC).

Huragan Ian przybiera na sile. Ewakuacje na Florydzie

"Floryda zaczęła zarządzać ewakuacje i przygotowała się na możliwe w tym tygodniu powodzie. W nocy z poniedziałku na wtorek na archipelagu Florida Keys oraz w południowej i środkowej Florydzie możliwe są tornada" – przewiduje NHC.

Obowiązkowa ewakuacja objęła już część hrabstwa Hillsborough, w tym miasto Tampa. Otwarto schrony. Nakaz dotyczy m.in. bazy sił powietrznych MacDill w Tampie, która stanowi siedzibę Centralnego Dowództwa USA.

"Niełatwo było podjąć decyzję, ale huragan stanowi poważne zagrożenie i musimy zrobić wszystko, aby chronić mieszkańców" – cytuje stacja NBC Bonnie Wise z władz hrabstwa.

We wtorek rano obowiązkowa ewakuacja zostanie rozszerzona na hrabstwa Hernando i Manatee. Zamknięte mają być szkoły w hrabstwach przylegających na wybrzeżu Atlantyku i Zatoki Meksykańskiej. Gubernator Florydy Ron DeSantis przestrzegał mieszkańców przed zatorami drogowymi. – Kiedy miliony ludzi są w obszarze metropolitalnym, to bez względu na to, jak prowadzona jest ewakuacja, będą korki – ocenił.

Do pomocy w przygotowaniach przed nadejściem huraganu i usuwaniu ewentualnych szkód we Florydzie zmobilizowano 5 tys. funkcjonariuszy Gwardii Narodowej Florydy i 2 tys. w sąsiednich stanach.

RadioZET.pl/PAP