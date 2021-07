Burza tropikalna Elsa przerodziła się w huragan kategorii 1 i za kilka godzin nawiedzi wybrzeże Florydy - podało we wtorek wieczorem amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC). Huragan przesuwa się z prędkością 15 km na godzinę ku północnej Florydzie.

Elsa znajduje się obecnie na wysokości Zatoki Tampa - estuarium ulokowanego wzdłuż zatoki Meksykańskiej i zachodniego wybrzeża Florydy. Gubernator Florydy Ron DeSantis poinformował, że huragan nadciągnie nad ląd na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej ok. godz. 8 rano czasu lokalnego (godz. 14 w Polsce) w środę.

Amerykańskie media nie kryją obaw, że żywioł może przeszkodzić w przeszukiwaniu rumowiska po zawaleniu się 24 czerwca budynku w Miami. Do wtorku potwierdzono tam śmierć 36 ludzi. 109 osób wciąż uważa się za zaginione - jak przekazała we wtorek wieczorem burmistrz Miami-Dade, gdzie doszło do katastrofy budowlanej, Daniella Levine Cava.

Do poniedziałku Elsa trapiła mieszkańców Kuby - jeszcze jako burza tropikalna. Przeszła ona głównie przez obszary wiejskie na wschód od Hawany. Porywy wiatru osiągały prędkość 20 km na godzinę. Kubańskie władze ewakuowały łącznie 180 000 ludzi.

Elsa spowodowała dotąd śmieć co najmniej trojga ludzi. Wstępne szacunki mówią o stratach równych 12 mln USD na wyspie Saint Lucia na Karaibach i 5,3 mln USA na Jamajce.

Amerykańskie Narodowe Centrum ds.Huraganów wydało ostrzeżenia huraganie dla Florida Keys od Craig Key na zachód do Dry Tortugas i dla zachodniego wybrzeża Florydy od Flamingo na północ do rzeki Ochlockonee.

RadioZET.pl/ PAP