Był zakażony koronawirusem. Mimo pozytywnego testu poszedł do klubu. "Absolutnie oburzające"

19-latek otrzymał w sobotę pozytywny wynik testu na koronawirusa, ale zignorował tę wiadomość i udał się na imprezę w Adelajdzie - podał w niedzielę portal 9News. Właściciel Loverboya - klubu, do którego udał się mężczyzna - przekazał, że będzie "domagał się sprawiedliwości", bo musiał zamknąć lokal w środku sezonu.

Australia. Zakażony poszedł do klubu. Ponad 150 osób na kwarantannie

Ponad 150 gości i pracowników klubu oraz dziesiątki członków ich rodzin muszą odbyć kwarantannę. "Święta to czas, który z założenia, powinien być spędzany z rodziną i ukochanymi osobami, teraz z powodu samolubstwa jednej osoby, dla wielu będzie inaczej" - poinformował właściciel klubu w oświadczeniu.

Premier stanu David Pisoni określił zachowanie 19-latka jako "absolutnie oburzające", zaś lider opozycji Peter Malinauskas powiedział, że współczuje rodzinom, które "teraz będą musiały spędzić święta bez swoich dzieci".

Po krytyce, która spadła na młodego mężczyznę, napisał on w swoich mediach społecznościowych: "Myślę, że już należy zostawić ten temat. Przeprosiłem za błędy i naprawdę mi przykro". Według danych Our World in Data, zapadalność na Covid-19 w Australii spada, ale od początku pandemii zaraziło się 247 tys. osób, z czego 2134 zmarło.

RadioZET.pl/PAP