Jak podała telewizja CNN, sprawa wyszła na jaw dopiero po śmierci byłego prezydenta USA, który w wieku 94 lat zmarł 30 listopada.

George H.W. Bush, używając pseudonimu George Walker, wspierał filipińskiego chłopca o imieniu Timothy.

"Drogi Timothy, chciałbym zostać twoim nowym kumplem (...) Jestem starszym mężczyzną, mam 77 lat ale kocham dzieci i chociaż się nie spotykaliśmy to już cię kocham (...) Mieszkam w Teksasie i od czasu do czasu do ciebie napiszę" - napisał Bush w swoim pierwszym liście do Filipińczyka w 2002 roku.

Nawiązali oni ze sobą kontakt dzięki Compassion International - to chrześcijańska organizacja humanitarna pomagająca dzieciom żyjącym w ubóstwie. O jej działaniach były prezydent dowiedział się w 2001 roku podczas bożonarodzeniowego koncertu w Waszyngtonie.

Pomimo, że Bush senior z uwag na bezpieczeństwo chłopca nie ujawniał swojej prawdziwej tożsamości, sugerował w listach kim jest naprawdę. "Timothy, słyszałeś kiedyś o Białym Domu? Mieszka tam prezydent Stanów Zjednoczonych. Muszę tam iść podczas Bożego Narodzenia" - napisał w jednym z listów do chłopca.

Filipińczyk dowiedział się całej prawdy w wieku 17 lat, kiedy opuścił program finansowania jego rozwoju. Był w szoku, że przez lata wspierał go były prezydent USA. Od momentu, kiedy chłopiec osiągnął pełnoletność, organizacja nie mogła się już z nim skontaktować.

- Uwielbiam tego jednego z najpotężniejszych ludzi na świecie, który bez fanfar dotarł do jednego z najbiedniejszych dzieci na świecie - podkreślił Wess Stafford, były szef organizacji Compassion International.

RadioZET.pl/CNN/BBC News/PTD