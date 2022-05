Były szpieg: Putin jest poważnie chory. Potwierdzają to jego źródła

Christopher Steele, były brytyjski szpieg i ekspert ds. Rosji, twierdzi, powołując się na swoje źródła, że Władimir Putin jest w rzeczywistości "dość poważnie chory". – Nie jest jasne, co to dokładnie za choroba. Czy jest uleczalna, czy nie – powiedział w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Sky News.

Putin jest chory. Fala spekulacji na temat zdrowia rosyjskiego przywódcy

W piątek szef ukraińskiego wywiadu wojskowego oświadczył, że Putin jest poważnie chory na raka, a na Kremlu już dokonuje się przewrót, którego celem jest obalenie dyktatora. Z kolei ukraińska agencja UNIAN pisała, że chodziły już wcześniej słuchy o raku tarczycy albo raku jamy brzusznej u Putina. Szef portalu śledczego Bellingcat Christo Grozew także informował o jego poważnej chorobie nowotworowej.

Spekulacje na temat zdrowia Putina nasiliły się, gdy dokładnie przeanalizowano przemówienie dyktatora podczas obchodów Dnia Zwycięstwa w Rosji. Eksperci od mowy ciała wskazali, że twarz Putina była opuchnięta, a jego chód niepewny.

Christopher Steele wyraził też przekonanie, że nawet jeśli doniesienia o chorobie Putina okazałyby się prawdziwe, "jest bardzo niewielu ludzi gotowych się mu przeciwstawić". – Myślę, że są głosy dysydentów, głosy niezgody, ludzie mówiący mu, że to katastrofalna wojna. Możemy mieć tylko nadzieję, że doprowadzi to do jakiejś zmiany polityki, a nawet zmiany reżimu, ale z pewnością nie jest to oczywiste – dodał były brytyjski oficer wywiadu.

RadioZET.pl/Sky News