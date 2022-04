CNN: Putin wie, że rosyjskie wojsko go okłamuje. Potwierdzają się dane wywiadu

Władimir Putin w ocenie brytyjskiego i amerykańskiego wywiadu był wprowadzany w błąd przez swoich doradców, którzy boją się powiedzieć mu prawdę o wojnie w Ukrainie. Dziennik "The New York Times" pisał, że między rosyjskim zbrodniarzem a ministrem obrony Siergiejem Szojgu narasta napięcie w związku z tym, że przywódcy Kremla nie informowano o rzeczywistych stratach rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie.

CNN: Putin wie, że rosyjskie wojsko go okłamuje

Były dowódca NATO i emerytowany generał Wesley Clark w rozmowie z telewizją CNN ocenił, że Putin wie o kłamstwach rosyjskiego wojska. – Armia traktuje informacje jako chroniony, ważny element i dlatego okłamują się nawzajem. W ten sam sposób działała Armia Czerwona. Putin wie, że go okłamują – powiedział były wojskowy.

Analityk wojskowy CNN dodał, że Putinowi "może się to nie podobać", ale "w ich systemie wszyscy kłamią – góra kłamie do dołu, a dół kłamie do góry". Według generała w Rosji informacje są ukrywane ze względu na "ryzyko likwidacji".

– Jeśli powiesz prawdę, jako pierwszy zostaniesz zastrzelony, gdy coś nie działa. Nie powinniśmy traktować tego jako czegoś znaczącego. Według zachodnich standardów to szokujące, ale w Rosji tak to nie działa. Putin o tym wie. Dotarł na szczyt, okłamując ludzi. Wie, jak funkcjonuje ten system – wyjaśnił gen. Wesley Clark.

