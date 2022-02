CNN: Rosyjskie siły powietrznodesantowe zajęły lotnisko Antonow w Hostomelu koło Kijowa

Rosjanie przeprowadzili wcześniej atak na lotnisko w Hostomelu używając śmigłowców bojowych. CNN podało, że na terenie lotniska wylądowali rosyjscy żołnierze z jednostki powietrznodesantowej.

Na miejscu jest reporter CNN, który nagrał rosyjskich żołnierzy tuż po desancie. - Żołnierze, których tu widać, to rosyjscy spadochroniarze. Wzięli to lotnisko - komentował reporter. Jak dodał, choć na miejscu nie widać ukraińskich żołnierzy, to ich słychać, bo starają się odbić obiekt z rąk Rosjan.

Wojna na Ukrainie. Rosyjscy żołnierze na lotnisku Antonow w Hostomelu

W czwartek nad ranem Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Ministerstwo obrony Ukrainy podało, że atak został przeprowadzony z trzech kierunków - północy, wschodu i południa. Rosjanie przeprowadzili także atak rakietowy m.in. na Kijów, Charków i Mariupol. Oprócz 40 ukraińskich żołnierzy w pierwszych godzinach wojny miało zginąć już 10 cywilów.

Według cytowanych przez niego przedstawicieli władz ukraińskich, celem rosyjskiej operacji jest obalenie ukraińskich władz i zastąpienie ich prorosyjskimi.

Wojna na Ukrainie – najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/CNN/PAP