Koniec szczytu klimatycznego COP26. Jest porozumienie w Glasgow

Szczyt klimatyczny CO26, który przez ostatnie dwa tygodnie obradował w Glasgow, zakończył się po przedłużeniu jego trwania o jeden dzień. Blisko 200 państw uzgodniło w sobotę końcowe porozumienie po trudnych negocjacjach - podała agencja AFP.

Ostateczny tekst porozumienia wzywa wszystkie państwa do przyspieszenia wysiłków na rzecz wycofania niefiltrowanego węgla oraz usunięcia nieefektywnych dotacji na paliwa kopalne. Chiny i Indie, główne państwa odpowiedzialne za emisję gazów cieplarnianych, nie zgodziły się na wspomnienie w deklaracji o zanieczyszczeniach z paliw.

Koniec szczytu klimatycznego COP26. Nie wszyscy są z niego zadowoleni

Deklaracja wzywa sygnatariuszy do przedstawienia do końca przyszłego roku planów redukcji emisji gazów cieplarnianych. AFP podkreśliło, że po sprzeciwie bogatych państw pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, w oświadczeniu nie wspomniano o konkretnej pomocy finansowej dla krajów Trzeciego Świata. To one najwięcej tracą na gwałtownych zmianach klimatycznych.

- Wnioski w porozumieniu końcowym szczytu pomogą nam pozbyć się węgla - oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. klimatu Frans Timmermans. Jednak delegacje państw z krajów rozwijających się nie ukrywały żalu z powodu złagodzonego stanowiska końcowego COP26.

Negocjacje w imieniu Polski prowadziła Unia Europejska. W porozumieniu paryskim z 2015 roku kraje zobowiązały się ograniczyć wzrost temperatury do "znacznie poniżej" 2 st. C i spróbować ograniczyć go do 1,5 st. C.

Naukowcy ostrzegają, że zatrzymanie wzrostu temperatury na poziomie 1,5 st. C wymaga ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 45 proc. do 2030 r., a do połowy stulecia - osiągnięcia zerowej emisji netto. Jednak zawarte na COP26 porozumienia nie wystarczają, by znacząco zbliżyć się do tego celu.

