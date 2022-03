"Całkowicie tragiczna sytuacja". Zełenski alarmuje w najnowszym wystąpieniu

Wołodymyr Zełenski w zamieszczonym w piątek nagraniu przekazał najnowsze informacje o wojnie toczącej się w Ukrainie. - Nasze bohaterskie siły zbrojne w tym tygodniu zadały wrogowi silne ciosy, spowodowały znaczne straty - oświadczył.

Jak zaznaczył, siły zbrojne Ukrainy kontynuują odpieranie ataków wroga na południu kraju, w Donbasie, na kierunku charkowskim, w obwodzie kijowskim. - Powstrzymując działania Rosji nasi obrońcy i obrończynie prowadzą kierownictwo Rosji do prostej i logicznej myśli: trzeba rozmawiać. Rozmawiać treściwie, pilnie, szczerze i dla (osiągnięcia - red.) rezultatu, a nie po to, by przeciągać czas - powiedział prezydent.

Zełenski: Ukraińska suwerenność powinna być zagwarantowana

Zełenski dodał, w wojnie zginęło już 16 tys. rosyjskich żołnierzy. - Po co? Co to komu daje? Rozmowa powinna być poważna. Ukraińska suwerenność powinna być zagwarantowana. Integralność terytorialna Ukrainy powinna być zapewniona. Warunki mają być sprawiedliwe. Innych ukraiński naród po prostu nie zaakceptuje - zaznaczył Zełenski.



- Mówi się, że gdzieś przepadł minister obrony Rosji (Siergiej Szojgu - red.). Ciekawe, może też osobiście zechciał odwiedzić Czornobajiwkę - dodał prezydent, odnosząc się do lotniska w obwodzie chersońskim. Wojska rosyjskie, które wykorzystują to lotnisko jako bazę dla śmigłowców, poniosły tam już duże straty.

Zełenski ocenił też, że sytuacja w zablokowanym przez wojska rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy "pozostaje tragiczna, całkowicie tragiczna". - Rosjanie nie wpuszczają do miasta żadnych transportów humanitarnych - przekazał szef państwa. - Wykorzystują Mariupol dla swoich propagandowych nagrań, na których rzekomo coś rozdają mieszkańcom - dodał.



Prezydent poinformował, że przez tydzień na Ukrainie udało się uruchomić 18 korytarzy humanitarnych; łącznie z zablokowanych miast uratowano 37,6 tys. ludzi. Z Mariupola do Zaporoża przewieziono ok. 26,5 tys. osób.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK

