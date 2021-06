Zginęła na oczach córki, ale nie z rąk włamywaczy. Szokujący zwrot w śledztwie

Babis Anagnostopoulos przyznał się do zamordowania żony, 20-letniej Caroline Crouch – donosi Daily Mail, powołując się na grecką policję. 33-latek wymyślił historię włamania do ich mieszkania na przedmieściach Aten. Złodzieje mieli udusić jego żonę i ukraść 10 tysięcy funtów. Grek przyznał się do winy, gdy policjanci skonfrontowali go z dowodami.