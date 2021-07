Certyfikat Covid-19 powinien być niezbędny przy korzystaniu z transportu publicznego, w tym z metra - uważa doradca włoskiego ministerstwa zdrowia Walter Ricciardi. Dodał, że władze nie są w stanie nikogo zmusić do szczepienia, ale mogą narazić osoby unikające szczepień do częstego poddawania się testom na obecność koronawirusa.

Szczepienia przeciw Covid-19 zdaniem ekspertów są najkrótszą drogą do ograniczenia nowych zakażeń koronawirusem i kolejnych fal pandemii. Państwa europejskie decydują się na różne środki, aby zachęcić mieszkańców do podejmowania szczepień.

Doradca włoskiego ministerstwa zdrowia Walter Ricciardi w rozmowie z dziennikiem "Il Messaggero" zasugerował, że władze powinny rozważyć wprowadzenie obowiązku sprawdzania certyfikatów covidowych nie tylko przy wejściu do restauracji, ale także do transportu publicznego. - Z punktu widzenia technologii wprowadzenie takiego koniecznego kroku nie jest niemożliwe - stwierdził Ricciardi, który jest również dziekanem wydziału higieny i zdrowia publicznego na katolickim uniwersytecie w Rzymie.

Certyfikat covidowy przy korzystaniu z transportu?

- Nie możemy zmusić ludzi do szczepienia, ale kto nie chce tego zrobić, będzie miał mniej szans albo przynajmniej będzie musiał wykonać test za każdym razem, gdy będzie chciał odwiedzić zatłoczone miejsca lub skorzystać z transportu publicznego - tłumaczył ekspert.

Jego zdaniem "albo się zrozumie, że przepustka Covid-19 to jedyna droga do normalnego życia, albo będziemy mieli zawsze fale zakażeń, które będą nas zmuszać do zamykania branż i zniszczą nas z punktu widzenia medycznego, ekonomicznego i także psychologicznego".

W ocenie Ricciardiego decyzja premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona o zniesieniu pozostałych restrykcji jest "moralnie naganna". - To decyzja zabójcza, dojdzie do ogromnego wzrostu przypadków, to nie jest wzór do naśladowania - ocenił.

W trwającej we Włoszech polemice wokół propozycji rozszerzenia stosowania unijnej przepustki głos zabrał minister turystyki Massimo Garavaglia. - Zbędne jest wywoływanie zamieszania wokół przepustki. Podnoszenie alarmu jest szkodliwe dla obywateli, dla turystyki i generalnie dla całej gospodarki - stwierdził polityk Ligi. Jego zdaniem przepustka Covid-19 ma tylko sens, by "wejść do dyskoteki czy na stadion albo na wielkie wydarzenie z udziałem dużej liczby widzów".

Szczepienie jedną dawką zapewnia wysoką ochronę - badania

Szczepienie przeciw Covid-19 w ponad 70 proc. zapobiega zakażeniu w przypadku przyjęcia jednej dawki, a w 88 proc. po uzyskaniu pełnej ochrony - ogłosił w raporcie włoski Instytut Służby Zdrowia, przedstawiając uśrednione ujęcie dla różnych szczepionek. Przyjęcie preparatu w wysokim stopniu chroni też przed hospitalizacją i zgonem z powodu Covid-19.

Raport sporządzono na podstawie badań w ostatnich 30 dniach, czyli już w czasie szerzenia się wariantu Delta koronawirusa. Ich wyniki przedstawia w poniedziałek dziennik "Corriere della Sera". Wskazano na ponad 80-procentową skuteczność w zapobieganiu hospitalizacji po jednej dawce. Po przyjęciu dwóch dawek wzrasta ona do 94,6 proc.

Jeszcze większą skuteczność preparaty mają w zapobieganiu ryzyku leczenia na intensywnej terapii - wynosi ona 88 proc. po jednej dawce i 97,3 proc. po zakończeniu szczepień.

Jeśli chodzi o zgony, to skuteczność szczepienia obliczono na 79 proc. po pierwszej dawce i 95,8 proc. po dwóch lub preparacie jednodawkowym. Liczba wykonanych we Włoszech szczepień przekroczyła 61,5 miliona. Zakończyło je ponad 27 mln osób, czyli ponad połowa ludności.

RadioZET.pl/PAP