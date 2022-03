„Chcecie konfrontacji, będzie konfrontacja”. Przekaz Bidena w Polsce do Putina

Zawsze kiedy rzucali groźbę użycia broni jądrowej, wszyscy w NATO w UE podkulali ogon i ustępowali Putinowi. On nie przywykł do tego, że ktoś mówi: nie ma kompromisu, nie ma kroku wstecz. Spotyka się z tym po raz pierwszy. Dla administracji Putina to zdarzenie, jakiego nie było w historii relacji Rosji z UE i NATO.