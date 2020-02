Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Wydarzenie miało miejsce w USA w stanie Utah. Użytkownik Tik Toka o imieniu Jason wybrał się ze swoją partnerką i psem nad zamarznięte jezioro. Mężczyzna wpadł na pomysł, że zanurzy się pod warstwą lodu i przez chwilę popływa. Jego dziewczyna miała wszystko nagrywać.

Jason jak powiedział, tak zrobił. Cała sytuacja była dokładnie rejestrowana telefonem komórkowym. Początkowo wszystko przebiegało po jego myśli. W pewnej chwili mężczyzna stracił jednak orientację i zaczął nerwowo poruszać się pod lodem, szukając wyjścia.

Kobieta była przekonana, że jej partner żartuje i cały czas zachowywała spokój. Dopiero w momencie, gdy wreszcie udało mu się wydostać na powierzchnię, uświadomiła sobie niebezpieczeństwo.

- Już nic nie widziałem. Zaakceptowałem, że to koniec i że nie przeżyję tego – powiedział w rozmowie z mediami. - Zamachnąłem się ręką na coś, co moim zdaniem było po prostu lżejszą taflą lodu, ale moja ręka wyszła na zewnątrz. Później napłynęła do mnie energia do podciągnięcia się. Potrzebowałem wziąć 2-3 oddechy, żeby odzyskać wzrok po powrocie na powierzchnię – dodał.

Jason przyznał potem, że "nigdy nie czuł się tak bliski śmierci". Stwierdził także, że już nigdy nie wpadnie na tak szalony pomysł.

