Chcieli oddać hołd Elżbiecie II, są wściekli. "Nie ma usprawiedliwienia dla czegoś takiego"

Brytyjscy posłowie, aby pożegnać królową Elżbietę II, nie tylko mogą ominąć długą kolejkę, ale także wolno im wprowadzić cztery dodatkowe osoby. To powoduje niezadowolenie tych, którzy cierpliwie czekają na swoją kolej – informuje w czwartek „Times”.

Brytyjczycy, którzy chcieli pożegnać królową, oburzeni. „Nadużycie przywilejów"

Podczas gdy niektórzy muszą czekać w kolejce ustawionej wzdłuż Tamizy nawet kilkadziesiąt godzin, parlamentarzyści mają możliwość natychmiast dostać się do Westminster Hall po okazaniu przepustki.

„To nadużycie przywilejów. Nie mam nic przeciwko staniu w kolejce, bo wszyscy stoją. Ale nie ma usprawiedliwienia dla czegoś takiego, to nie fair” – powiedziała cytowana przez „Times” Julie Newman.

Jak szacują władze, przez ponad cztery dni, w czasie których trumna będzie wystawiona na widok publiczny, hołd królowej może chcieć oddać nawet milion osób.

Zobacz także: Królowa Elżbieta po raz ostatni oddała hołd Filipowi. Zrobiła to po śmierci

W czwartek w południe kolejka liczyła ponad 5 km. Szacunki mówią, że może osiągnąć długość nawet 16 kilometrów. W sobotę wieczór dołączenie do niej może okazać się już niemożliwe.

Brytyjską monarchinię będzie można pożegnać do poniedziałku 19 września. Wejście do Westminster Hall w celu przejścia koło trumny i oddania hołdu królowej będzie możliwe do godz. 6.30 w dniu pogrzebu Elżbiety II.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Furdyna