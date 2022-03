Rosyjskie ministerstwo obrony narodowej, cytowane przez RIA Nowosti, podało, że "rosyjskie siły zbrojne przejęły pełną kontrolę nad Chersoniem". Ukraińskie władze nie potwierdziły na razie tych informacji. "Miastu grozi katastrofa humanitarna, potrzebujemy »zielonego korytarza« do ewakuowania ludności" - napisał na Facebooku mer Ihor Kołychajew. „Potrzebujemy cudu” – dodał.

Burmistrz Chersonia Igor Kołychajew zaapelował do ukraińskich władz centralnych oraz organizacji międzynarodowych o pomoc w utworzeniu korytarza do zbierania setek zwłok i umożliwienia przywożenia do Chersonia żywności i lekarstw. Polityk wskazał, że w walkach zginęło wielu członków obrony terytorialnej Ukrainy.

Przez całą noc z wtorku na środę miasto było ostrzeliwane, na ulicach trwały walki, a w nocy wjechał rosyjski sprzęt – podała BBC Ukraina. Portal przytoczył też wypowiedź mera: "Chersoń to Ukraina". Strona ukraińska nie potwierdziła dotąd rosyjskich informacji o rzekomym zajęciu miasta. Były premier Szwecji Carl Bildt napisał na Twitterze, że w mieście pojawiły się rosyjskie „więźniarki”.

Dramatyczna sytuacja w Chersoniu. "Apeluję do wszystkich mediów"

„Apeluję do wszystkich mediów – chersońskich, obwodowych, krajowych, światowych!” – napisał mer Chersonia Ihor Kołychajew, prosząc media, by „wykorzystały siłę czwartej władzy i pomogły uzyskać »zielony korytarz«” dla mieszkańców miasta. „By wywieźć rannych i zabitych, dostarczyć do miasta leki i jedzenie. Bez tego zginiemy” – dodał.

Rosyjski szturm na Chersoń rozpoczął się w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek wieczorem Kołychajew informował, że miasto jest otoczone. Wcześniej donoszono, że przed budynkiem Obwodowej Administracji Państwowej stoi rosyjski sprzęt wojskowy, a stacja kolejowa i port znalazły się pod kontrolą Rosji. Informacje te przekazał portal Ukraińska Prawda, powołując się na relację dziennikarki Eryki Awdijewej przebywającej w mieście.

Na nagraniach miejskich kamer przemysłowych widać sprzęt wojskowy stojący przed budynkiem regionalnej administracji. Część z chersońskich ulic jest pozbawiona prądu oraz wody. Mieszkańcy blisko 290-tysięcznego miasta starają się nie opuszczać swoich domów. Sklepy pozostają zamknięte.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

Wojna w Ukrainie - wiadomości z ostatniej chwili na żywo

RadioZET.pl/PAP/Twitter