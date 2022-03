Szturm na Chersoń, Rosjanie kontrolują port i stację kolejową. Mer mówi o setkach zwłok

W Chersoniu na południu Ukrainy przed budynkiem Obwodowej Administracji Państwowej stoi rosyjski sprzęt wojskowy, a stacja kolejowa i port znalazły się pod kontrolą Rosji - podaje w nocy z wtorku na środę portal Ukraińska Prawda, powołując się na relację dziennikarki Eryki Awdijewej przebywającej w mieście. Sytuacja jest poważna. Mer Chersonia apeluje o pomoc w zorganizowaniu korytarza "do zbierania setek zwłok i umożliwienia przywożenia do miasta żywności i lekarstw".

Chersoń od początku inwazji Rosji na Ukrainę pozostaje jednym z regionów, w którym toczą się najcięższe walki. Prawdziwy szturm Rosjan zaczął się jednak w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek rano mer Igor Kołychajew informował, że armia rosyjska ustawiła posterunki na wjazdach do Chersonia, ale miasto nie zostało poddane. Szef władz obwodu chersońskiego Hennadij Łahuta przekazywał wtedy, że przez miasto przemieszczała się kolumna rosyjskich wojsk, która brała mieszkańców za zakładników, "by wykorzystać ich jako żywe tarcze".

Przed południem zaczęły pojawiać się informacje, że rosyjskie pociski trafiły w dwa bloki mieszkalne, raniąc czterech mieszkańców. Sytuacja w mieście jest poważna. Część z chersońskich ulic jest pozbawiona prądu oraz wody, sklepy są zamknięte. Mieszkańcy blisko 290-tysięcznego miasta starają się nie opuszczać domów.

Wieczorem Kołychajew przekazał, że Chersoń jest całkowicie otoczony przez siły rosyjskie. Na nagraniach miejskich kamer przemysłowych widać sprzęt wojskowy stojący przed budynkiem regionalnej administracji.

Kołychajew apeluje do ukraińskich władz centralnych i organizacji międzynarodowych o pomoc w zorganizowaniu korytarza humanitarnego - jak mówi - do zbierania setek zwłok i umożliwienia przywożenia do Chersonia żywności i lekarstw. Podkreśla, że w walkach zginęło wielu członków obrony terytorialnej Ukrainy.

