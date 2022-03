Rosjanie planują pseudoreferendum, chcą nowej "republiki". Zełenski ostrzega kolaborantów

Rosyjskie siły okupacyjne zamierzają przeprowadzić „pseudoreferendum” w Chersoniu na południu Ukrainy, by utworzyć tam kolejny region separatystyczny – alarmuje deputowany chersońskiej rady obwodowej Serhij Chłań. - Wchodząc w konszachty z okupantem, podpisujecie na siebie wyrok - ostrzega Wołodymyr Zełenski. - Na ziemi chersońskiej nie ma miejsca na jakiekolwiek pseudorepubliki - podkreśla ukraiński prezydent.

"Stworzenie »Chersońskiej Republiki Ludowej« przeobrazi nasz kraj w beznadziejną dziurę pozbawioną życia i przyszłości. Nie dajcie im żadnego głosu! Nie dajcie im możliwości legitymizowania »Chersońskiej Republiki Ludowej«” – napisał w sobotę na Facebooku deputowany chersońskiej rady obwodowej Serhij Chłań. Zgodnie z jego relacją okupanci dzwonią do chersońskich radnych z pytaniem, czy są gotowi do współpracy.

Do doniesień z Chersonia odniósł się już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W przemówieniu podsumowującym 17. dzień wojny zwrócił się wprost do deputowanych z obwodu chersońskiego, "którym nie starczyło ducha, by nie ulec szantażowi i rosyjskiej presji" i działają w interesie rosyjskim.

- Wchodząc w konszachty z okupantem, podpisujecie na siebie wyrok - ostrzegł. Zaznaczył, że "na ziemi chersońskiej nie ma miejsca na jakiekolwiek pseudorepubliki". - Ukraina przejdzie zwycięsko ten czas próby i powróci wszędzie, gdzie jest nasza ziemia - zapewnił. Podkreślił przy tym, że "Ukraina będzie pamiętać i nie wybaczy nikomu niczego, ale postara się pociągnąć do odpowiedzialności zarówno najeźdźców, jak i kolaborantów".

W Chersoniu tymczasem nie ustają akcje protestacyjne przeciwko rosyjskiej okupacji. W sobotę na centralnym placu zebrani trzymali flagi Ukrainy i plakaty z napisami: „Jesteśmy Ukraińcami, a nie kacapskimi niewolnikami”, „Chwała żołnierzom Ukrainy” i „Nie pokonacie nas! Ukraina zwycięży”.

