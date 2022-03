"Zbliżamy się do katastrofy humanitarnej. Mamy mało żywności". Horror w Chersoniu

Wojna w Ukrainie trwa już ósmą dobę. Ukraińskie władze podały w czwartek nad ranem, że po ciężkich walkach Rosjanie przejęli kontrolę nad Chersoniem. Mer miasta Ihor Kołychajew poinformował, że w budynku miejskiej administracji rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich sił, aby poprosić, by "nie strzelano do ludzi" - relacjonuje AFP.

Szef władz obwodu chersońskiego Hennadij Łahuta wezwał na Telegramie mieszkańców Chersonia, by pozostali w domach, ponieważ "okupanci są we wszystkich dzielnicach miasta i są bardzo niebezpieczni".

Chersoń. "Zbliżamy się do katastrofy humanitarnej"

"Mamy ogromne trudności ze zbieraniem i chowaniem ciał ofiar, dostawami żywności i leków (...), udzielaniem pomocy w wypadkach" - poinformował Kołychajew. Zapewnił, że w rozmowach z przedstawicielami rosyjskich sił nie "poczynił żadnych obietnic", poinformował też o wprowadzeniu nocnej godziny policyjnej.

W środę wieczorem Kołychajew powiedział, że Rosjanie są na ulicach miasta i utorowali sobie drogę do ratusza. Wkrótce potem portal Euromaidan PR podał, że na ulicach Chersonia toczą się walki, a ukraińskie siły obrony terytorialnej starają się odbić miasto. Wcześniej w środę rosyjskie siły ogłosiły, że opanowały miasto, czemu zaprzeczyły władze Ukrainy.

Wiceburmistrz Chersonia Jurij Strymaczenko powiedział w rozmowie z TVN24, że sytuacja w mieście jest dramatyczna. - Zbliżamy się do katastrofy humanitarnej. Mamy zbyt mało żywności dla ludzi, nie jesteśmy w stanie przekazywać ludziom żywności, bo całe miasto jest okupowane - relacjonował.

Powiedział, że "wielu żołnierzy rosyjskich weszło do miasta". - Jesteśmy w tej chwili pod okupacją. Zbliżamy się do katastrofy humanitarnej. Potrzebujemy korytarza humanitarnego dla żywności i lekarstw - powtórzył. - Myślę, że Rosja będzie chciała stworzyć nowy samorząd dla naszego miasta i nam go tutaj narzucić. Staramy się egzystować, próbujemy pomagać naszym ludziom, ale nie wiem, jak długo będziemy w stanie to robić - dodał.

