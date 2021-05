Chińska szczepionka na COVID-19 w UE? Ruszyła „przyśpieszona ocena”

Chińska szczepionka przeciw COVID-19 firmy Shinovac może niebawem zostać dopuszczona do użytku na unijnym rynku. Europejska Agencja Leków poinformowała, że rozpoczęła przyśpieszoną ocenę preparatu. Komitet ds. leków EMA sprawdzi, czy chińska szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. Jest to pierwszy krok w kierunku dopuszczenia jej do użytku w 27 krajach Unii Europejskiej.

Pierwsza chińska szczepionka na COVID-19 w Unii Europejskiej?

Europejska Agencja Leków poinformowała, że decyzja o rozpoczęciu procedury oparta jest na podstawie wstępnych wyników badań laboratoryjnych oraz klinicznych na ludziach i zwierzętach.

„Badania te wskazują, że szczepionka wyzwala produkcję przeciwciał”, które zwalczają koronawirusa „i mogą pomóc w ochronie przed chorobą” - czytamy w oświadczeniu agencji.

Eksperci Komitetu ds. Leków EMA, po zweryfikowaniu badań klinicznych szczepionki, ocenią, czy korzyści z przyjęcia chińskiego preparatu przewyższają ryzyko zdrowotne.

Skuteczność szczepionki Shinovac wynosi nawet 90 procent

Dotychczas szczepionkę koncernu Shinovac sprawdzano pod tym kątem w Chinach, Indonezji, Brazylii i Turcji. Badania wykazały, że jej skuteczność w zapobieganiu zakażeniu wynosi między 50 a 90 procent.

Najszerzej szczepionkę przetestowano w Brazylii. Przebadano tam 12 tysięcy pracowników służby zdrowia. Preparat wykazał 50,7 procent skuteczność w rozwinięciu objawowego COVID-19 i silną ochronę przed ciężkimi przebiegiem choroby.

Koncern Shinovac dostarczył już 200 milionów dawek szczepionki na całym świecie, głównie do krajów w Afryce, Ameryce Południowej i Azji.

Kiedy chińska szczepionka uzyska akceptację?

EMA nie podała terminu zakończenia procedury. Eksperci będą badać chińską szczepionkę, aż uzyskają wystarczające dowody, że jest bezpieczna i można rozpocząć procedurę jej rejestracji. Po ewentualnym zatwierdzeniu preparatu Shinovac byłby on pierwszą chińską szczepionką przeciw COVD-19 dopuszczoną na unijnym rynku.

Dotąd Europejska Agencja Leków dopuściła warunkowo szczepionki czterech firm: Astra Zeneca, Moderna, Pfizer i Johnson and Johnson. Zostały one ocenione pozytywnie ocenione pod względem skuteczności i bezpieczeństwa.

Działanie Shinovac podobna do Astra Zeneki

Szczepionka Shinovac zawiera martwe lub nieaktywne fragmenty koronawirusa, które uczą układ immunologiczny człowieka wytworzenia reakcji obronnej. Podobną technologię wykorzystano w produkcji preparatu firmy Astra Zenecka i Johnson and Johnson. Natomiast Pfizer i Moderna to tzw. szczepionki genetyczne oparte na technologii mRNA. Zamiast fragmentów wirusa wykorzystują one informację genetyczną o koronawirusie, by wywołać odpowiedź immunologiczną.

RadioZET.pl/Associated Press/Reuters/PAP/Anadolu Agency