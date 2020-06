Co najmniej 12 osób zginęło, a ok. 7 tysięcy ewakuowano w związku z falą powodzi, która nawiedziła prowincję Syczuan w Chinach. Ulewy i skutkujący nimi nagły wzrost poziomu wód w rzekach doprowadził do osuwiska i podmycia autostrady, przez co do rzeki wpadły dwa samochody.