Zatruła 25 dzieci. Przedszkolanka chciała się zemścić na koledze z pracy

Przedszkolanka podała dzieciom do zjedzenia owsiankę w przedszkolu w mieście Jiaozuo w Henanie. Następnie 25 przedszkolaków trafiło do szpitala. Jak poinformował sąd, kobieta do śniadania podała azotyn sodu. Tak chciała się zemścić na koledze z pracy, z którym się wcześniej pokłóciła.

Chiny. Przedszkolanka zatruła 25 dzieci, jedno nie przeżyło

Azotyn sodu to substancja używana do peklowania mięsa. W zbyt dużych dawkach może być toksyczna. Jedno z dzieci, które zjadło zatrutą owsiankę, 10 miesięcy walczyło o życie w szpitalu. Niestety zmarło.

Przedszkolanka odpowiedzialna za tę zbrodnię zeznała, że chciała otruć tylko nauczyciela, nie brała pod uwagę tego, że może zaszkodzić dzieciom. Sąd uznał, że kobieta kierowała się "nikczemnymi pobudkami", a jej działanie doprowadziło do tragedii. Przedszkolanka została skazana na karę śmierci.

Według sądu Wang korzystała z azotynu sodu już wcześniej. Na początku 2017 roku chciała nim otruć swojego męża, z którym pokłóciła się o "sprawy życia codziennego". Mężczyzna dostał wtedy lekkiego zatrucia — przekazał serwis Pengpai Xinwen.

