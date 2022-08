Pojazdy wojskowe na plażach i ulicach. Chiny obstawiają wybrzeże obok Tajwanu

W chińskich mediach społecznościowych pojawiły się różne nagrania pojazdów wojskowych, które mają być transportowane do prowincji Fujian, niedaleko cieśniny Tajwańskiej. Te niepokojące nagrania zbiegły się ze spodziewaną we wtorek wizytą na Tajwanie spikerki amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Chiny zapowiadają "bezpardonową odpowiedź" na planowaną wizytę Pelosi na Tajwanie, który władze w Pekinie uznają za zbuntowaną prowincję. We wtorek rano polskiego czasu spikerka Izby Reprezentantów opuściła Malezję na pokładzie samolotu i skierowała się w nieznanym kierunku. Według amerykańskich mediów ma wylądować w Tajpej i stamtąd kontynuować swoją wizytę na Dalekim Wschodzie.

W chińskich mediach społecznościowych, jak Weibo, pojawiają się filmiki pokazujące przejazd kolumny pojazdów wojskowych po plażach i ulicami miast prowincji Fujian. Znajduje się ona najbliżej cieśniny Tajwańskiej. Trudno jednak o pełną weryfikację tych nagrań. Wcześniej komunistyczne władze groziły, że odpowiedzą militarnie na wizytę Pelosi na Tajwanie.

Chiny prężą muskuły. Coraz więcej wojska niedaleko Tajwanu

Ministerstwo Obrony Tajwanu poinformowało, że ma pełną wiedzę na temat działań militarnych w pobliżu Tajwanu i zmobilizuje odpowiednie siły w odpowiedzi na „groźby wroga” w miarę wzrostu napięć z Chinami.

Agencja Reutera poinformowała, że samoloty Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zbliżały się we wtorek rano do linii środkowej w Cieśninie Tajwańskiej. Źródło agencji określiło to postępowanie jako "bardzo prowokacyjne". Tajwańskie samoloty miały czekać w gotowości. Strona chińska zintensyfikowała również ćwiczenia z ostrą amunicją i wysłała marynarkę wojenną w okolice tajwańskiej wyspy Lanyu.

W tym samym czasie tajwański dziennik "United Daily News" podał, że ChRL nagle wstrzymała import produktów spożywczych od ponad 100 tajwańskich producentów. Chiny ostrzegają, że wizyta Pelosi, uważanej za osobę nr 3 w amerykańskiej polityce, na Tajwanie byłaby poważną prowokacją. Chińskie MSZ oświadczyło, że nie pozwoli na "secesję" i niepodległość Tajwanu.

RadioZET.pl/PAP - Aleksandra Bielakowska