Chiny planują inwazję na Tajwan? Xi Jinping miał wyznaczyć wojsku termin gotowości

Prezydent Chin Xi Jinping powiedział swoim generałom, że chce by chińskie wojsko było zdolne do zajęcia Tajwanu siłą do 2027 roku - powiedział w piątek zastępca dyrektora CIA David Cohen. Jak dodał, Xi nie podjął jeszcze decyzji co do samej inwazji, lecz chce mieć taką opcję.

Chiny przeprowadziły w sierpniu duże ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu po niezapowiedzianej wizycie spikerki Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w tym państwie. Skończyło się na demonstracji siły i wyrazach oburzenia ze strony Pekinu. Z ustaleń CIA wynika jednak, że Chiny mogą w przyszłości dokonać inwazji na Tajwan.

- (Xi Jinping - red.) jeszcze nie podjął decyzji, by to zrobić, ale poprosił swoje wojsko, by mógł to zrobić (do 2027 roku - red.). Ocena społeczności wywiadowczej wciąż jest taka, że w interesie Xi jest zdobycie kontroli nad Tajwanem poprzez środki niewojskowe - oświadczył Cohen podczas konferencji Intelligence and National Security Summit w National Harbor w stanie Maryland, cytowany m.in. przez CNN.

Chiny mają być gotowe do inwazji na Tajwan do 2027 roku

Kluczową datą ma być rok 2027, kiedy przypadnie setna rocznica powstania chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i zbiegnie się w czasie z wycofaniem ze służby części amerykańskich okrętów.



Odnosząc się do wojny na Ukrainie, Cohen zasugerował, że rosyjski prezydent Władimir Putin wciąż nie porzucił swoich pierwotnych celów - tj. przejęcia kontroli nad Ukrainą i "nie należy nie doceniać jego skłonności do ryzyka". Dodał jednak, że nie ma na razie żadnych konkretnych dowodów wskazujących na to, że Kreml zamierza użyć broni masowego rażenia.



RadioZET.pl/Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)