13-latek zgwałcił i zasztyletował 10-letnią dziewczynkę. Nie stanie przed sądem

Do makabrycznej zbrodni doszło 19 października bieżącego roku. 13-letni chłopiec zwabił 10-letnią dziewczynkę do swojego domu, gdzie wykorzystał ją seksualnie, a następnie zasztyletował. Ciało wyrzucił w pobliskim rowie – podają zagraniczne media. Nieletni sprawca nie pójdzie ani do ośrodka poprawczego, ani do więzienia. Tak stanowi chińskie prawo, według którego osoba poniżej 14. roku życia nie może odpowiadać przed sądem za swoje czyny.