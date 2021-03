Pekin i północne regiony Chin nawiedziła największa od dekady burza piaskowa. Tumany brunatnego pyłu znad pustyni Gobi przywiały do kraju silne porywy wiatru. "To najsilniejsza burza piaskowa, jaka nawiedziła stolicę ChRL od dziesięciu lat" – przekazał państwowy urząd meteorologiczny.

Burze piaskowe na północy Chin. W aż 12 regionach krajobraz spowiła piaskowa mgła – chodzi m.in. o Sinciang, Gansu, Mongolię Wewnętrzną i otaczającą Pekin prowincję Hebei – wynika z informacji chińskiego urzędu meteorologicznego. Władze podniosły żółty alarm pogodowy.

Mieszkańcom zalecono zamykanie okien oraz zakrywanie ust i nosa, gdy wychodzą na zewnątrz. Wskaźnik jakości powietrza w Pekinie przekroczył w poniedziałek rano maksymalny poziom 500.

Burze piaskowa w Chinach. Władze zaleciły nieopuszczanie domów

Z kolei znany z pomiarów smogu wskaźnik PM2,5, określający stężenie najdrobniejszych, groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń w powietrzu, wzrósł do ponad 732 mikrogramów na metr sześcienny – podał hongkoński dziennik "South China Morning Post". Jeszcze gorzej wygląda sprawa ze wskaźnikiem pyłów PM10 - jego stężenie wzrosło do aż 9350 mikrogramów, przekraczając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 180-krotnie. Zalecenia mówią o dobowej średniej poniżej 50 mikrogramów.

W okresie wiosennym Pekin regularnie mierzy się z burzami piaskowymi, co wynika z bliskości olbrzymiej pustyni Gobi, wylesienia i erozji gleb w północnych Chinach. Władze kraju prowadzą kampanię ponownego zalesiania tych obszarów, by stworzyć "wielki zielony mur" i ograniczyć ilość pyłu przywiewanego do stolicy.

Z burzami piaskowymi zmaga się też sąsiednia Mongolia. "W związku z burzą piaskową zgłoszono zaginięcie 341 osób" - podała oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua.

