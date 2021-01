Wybuch w kopalni złota w Hushan w chińskiej prowincji Szantung. Państwowa agencja Xinhua podała, że uwięzieni górnicy zdołali przekazać ratownikom odręczną notatkę.

Wyjaśniają w niej, że ich czterech górników jest rannych. „Jesteśmy bardzo wycieńczeni i pilnie potrzebujemy lekarstw” – dodali. Prosili o jak najszybsze dotarcie i wydobycie ich na powierzchnię.

„Kontynuujcie akcję ratunkową, mamy nadzieję (na ratunek), dziękujemy” – napisano w notatce. Do wybuchu doszło 10 stycznia, gdy 22 górników pracowało na głębokości ponad 600 metrów. O wypadku poinformowano dopiero 30 godzin później, co sprowadziło poważną krytykę na miejscowe władze. Nie tylko nie wysłały od razu akcji ratowniczej, ale zbagatelizowały informację o eksplozji.

Eksplozja uszkodziła używany przez górników system komunikacyjny, a gruz blokujący wejście do kopalni i zwłoka ze zgłoszeniem wypadku dodatkowo utrudniły akcję ratunkową. Chińskie kopalnie należą do najniebezpieczniejszych na świecie. Mimo że w ostatnich latach liczba ofiar śmiertelnych wśród chińskich górników znacznie spadła, wciąż są to porażające dane. Według oficjalnych danych w 2017 roku w chińskich kopalniach węgla doszło do 219 wypadków, w których zginęło 375 osób.

RadioZET.pl/PAP