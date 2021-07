Powodzie, jakie przyniosły bardzo gwałtowne opady, sparaliżowały miasta w prowincji Henan (jej powierzchnia jest dwukrotnie większa od Austrii), w której mieszka 94 miliony osób. W stolicy prowincji Zhengzhou, leżącej nad brzegiem Żółtej Rzeki, mieszkańcy przedzierali się przez wodę sięgającą po kolana, aby przejść przez zalane skrzyżowania ulic.

W mediach społecznościowych pojawiły się również nagrania osób uwięzionych w wagonach metra, gdzie woda sięgała im prawie do szyi. Na innych filmach z miasta Ruzhou widać, jak ulice miasta zamieniły się w rwące rzeki, której nurt porwał samochody.

Ekstremalne opady deszczu

Z powodu ulew zamknięto słynną świątynię mnichów Shaolin w mieście Dengfeng. Również w tej okolicy podczas ulew doszło do ogromnej eksplozji w zakładzie stopu aluminium. Woda, która przerwała tamy elektrowni wodnej, dostała się do wnętrza budynku z cieczą fabryczną i doszło do wybuchu. Władze lokalne nie podały informacji o rannych.

Jak podał serwis Channelnewsasia.com, od soboty do wtorku 3535 stacji meteorologicznych w prowincji Henan odnotowało opady przekraczające 50 mm na metr kwadratowy. Z tego 1614 zarejestrowało poziomy powyżej 100 mm, a 151 powyżej 250 mm. Najbardziej obfite opady odnotowano w mieście Lushan, gdzie według lokalnego biura meteorologicznego spadło 498 mm deszczu. Przewiduje się, że ulewy ustąpią w czwartek.

RadioZET.pl/Channelnewsasia.com