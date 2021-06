Pożar wybuchł o 3 rano i po kilku godzinach został ugaszony - poinformowały władze okręgu w oświadczeniu na swojej stronie internetowej. Nie wiadomo, co było jego przyczyną. Władze informują, że osoba kierująca ośrodkiem została zatrzymana przez policję. Trwa śledztwo.

Chiny. Pożar w centrum sztuk walki. Nie żyje co najmniej 18 osób

W szkole sztuk walki dzieci przebywały przez 24 godziny na dobę. Po nauce i ćwiczeniach również tam nocowały. Na razie nie wiadomo, ile uczniów szkoły nie żyje. Gazeta Beijing Youth Daily informowała początkowo, że większość ofiar stanowili uczniowie w wieku od 7 do 16 lat przebywający na drugim piętrze centrum. Artykuł został później usunięty ze strony internetowej.

Rodzice nie mają żadnych wieści od swoich dzieci. - Wszystkie informacje są blokowane - relacjonował jeden z rodziców. - To ogromne szczęście, że mój syn uciekł z pożaru, ale nie wiem nic konkretnego – mówił w rozmowie z agencją Reuters 39-letni Xu. - Moje dziecko ma 9 lat, ale nic nie wiem o jego obecnej sytuacji. Nie możemy go zobaczyć ani odwiedzić – powiedział Zheng, ojciec jednego z uczniów przyjętych do szpitala. Jak dodał, nie wie, co spowodowało pożar.

Wybuchy pożarów w Chinach nie są rzadkością, a niejednolite przepisy bezpieczeństwa i konstrukcje niespełniające norm są częstym problemem - donosi Reuters.

W jednym z najbardziej przerażających pożarów, przypomina agencja, w dniu Bożego Narodzenia 2000 r. w mieście Luoyang zginęło w nocnym klubie 309 osób. Większość ofiar udusiła się dymem w sali tanecznej, która miała tylko dwa wyjścia awaryjne i nie było w niej czujników przeciwpożarowych i zraszaczy.

RadioZET.pl/Reuters/PAP