Przerażone do granic możliwości zwierzę zostało zepchnięte z 68-metrowej platformy, przywiązane na linie do wysięgnika. W opublikowanym materiale wideo widać, jak trzęsąca się świnia piszczy ze strachu. Wcześniej, ledwo żywe zwierzę – całkowicie skrępowane – zostało wniesione przez kilku mężczyzn na szczyt platformy. Tylko po to, by dosłownie chwilę później przeżyć ogromną traumę.

Media społecznościowe na całym świecie kipią ze złości. Internauci nie szczędzą słów ostrej krytyki pod adresem organizatorów akcji, mającej "reklamować" chiński park rozrywki Mexin Wine Town. Komentujący wprost mówią o bestialskich torturach, zadanych niewinnej istocie.

Jak podawały zagraniczne media, świnia miała zaraz po "pokazie" trafić do rzeźni.

"Okrucieństwo w najgorszym wydaniu"

Sprawę skomentowała organizacja, która od lat walczy o prawa zwierząt na całym świecie - People for the Ethical Treatment of Animals.

Przejaw okrucieństwa wobec zwierząt w najgorszym wydaniu PETA o akcji promującej park rozrywki Mexin Wine Town

Ostra reakcja chińskiej opinii publicznej powinna być sygnałem alarmowym dla chińskich decydentów, aby natychmiast wdrożyli przepisy dotyczące ochrony zwierząt Jason Baker, PETA

Pod naciskiem zbulwersowanej opinii publicznej, organizatorzy przeprosili za skandaliczną akcję. Warto przypomnieć, że znęcanie się nad zwierzętami nie podlega w Chinach odpowiedzialności karnej.

RadioZET.pl/rp.pl/bbc.com