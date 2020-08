Chiny. Nasiona z Chin, które w ostatnim czasie przychodzą w paczkach do przypadkowych ludzi z całego świata, wywołały globalne poruszenie. Ludzie z różnych krajów alarmowali, że otrzymali przesyłki w żaden sposób nieoznakowane. Zawierały one tajemnicze nasiona. Z kolei jeszcze inni informowali o tym, że pudełka oznakowane są chińskim pismem, sugerującym, że w środku znajduje się biżuteria. Najprawdopodobniej zamieszczono je, by uniknąć problemów podczas kontroli celnej.

Najwięcej tego rodzaju przesyłek otrzymali obywatele Stanów Zjednoczonych, paczki przychodzą też jednak do ludzi w Europie – m.in. do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii czy Polski. Zobacz: Tajemnicze przesyłki z nasionami z Chin dotarły także do Polski

Tajemnicze nasiona z Chin. Eksperci: to mogą być trujące gatunki roślin

Eksperci alarmują: pod żadnym pozorem nie wysiewajmy takich nasion! Mogą to być inwazyjne, niebezpieczne dla miejscowej flory gatunki. Komunikat w tej sprawie wystosował m.in. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Przestrzegł również, że mogą to być też nasiona roślin potencjalnie trujących.

Nie radzimy sadzić tych nasion. Ich wzrost może zagrozić rodzimym gatunkom tych samych roślin. To może mieć bardzo negatywne skutki długotrwałe

- czytamy w komunikacie.

Warto też podkreślić, że kilkadziesiąt paczek, które przyszły do niczego nieświadomych obywateli, zostało już przebadanych. Większość z nich zawierała głównie nasiona ziół – wykryto m.in. rozmaryn, szałwię, lawendę, hibiskus, gorczycę, kapustę i miętę. Pomimo tego nie należy ich samodzielnie wysiewać – najlepiej zgłosić fakt otrzymania takiej przesyłki odpowiednim organom.

Sprawa tajemniczych wysyłek jest wciąż nierozwiązana. Ministerstwo Zagraniczne Chin potwierdza, że chińskie etykiety informujące o biżuterii w paczkach są sfałszowane. Dodatkowo kraj ten ma bardzo surowe prawo, regulujące międzynarodową wysyłkę tego typu towaru.

